Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara meme kanseri ve diş sağlığı eğitimi verdi

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi ile ağız ve diş sağlığının korunmasına ilişkin bilgiler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), halk sağlığını korumaya yönelik önleyici, koruyucu ve farkındalık temelli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla Osmanlı Kadınlar Lokali'nde kadınlara yönelik eğitim programı düzenledi.

Etkinliğin ilk bölümünde kadınlara, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği anlatıldı. Teorik bilgilendirmenin yanı sıra meme maketleri üzerinde uygulamalı muayene eğitimi de verildi. Programın ikinci bölümünde ise ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, kemoterapi sürecinin ardından ağız ve diş etlerinde görülebilen sorunlar, doğru ağız bakım yöntemleri ve etkili diş fırçalama teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı.

"FARKINDALIK İÇİN ÖNEMLİ BİR AY"

Kadınlara yönelik farkındalık eğitimlerine titizlikle devam edeceklerini vurgulayan, ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Sinem Sadak, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Ekim ayı, meme kanserinde farkındalık yaratmak için gerçekten değerlendirebileceğimiz önemli bir ay. Bu kapsamda bizler Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası ile iş birliği yaptık. Kadınlarımızın, kendi kendine yapabilecekleri bir meme muayenesi topluma sağladığı yarar açısından gerçekten çok büyük bir fayda getiriyor. Ülkemizde, meme kanserinin görünme sıklığı oldukça yüksek. Bizler de farkındalık oluşturup, 'ben yaşamam, benim başıma gelmez' algısını kırmak istedik. Bu tür tedavilerde ayrıca diş sağlığı da çok önemli, çok atlıyoruz. Tedavi süreci başladıktan sonra müdahale edilmesi çok daha zor oluyor. Bu konunun da farkındalık eğitimimizde yer almasını istedik. Böylece, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk."

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden Dr. Hande Güvercin ise meme kanserinde erken tanının önemini vurgulayarak, "Türkiye'de, meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Ancak iyi haber, erken tanı alan kişinin, meme kanserinden kurtulma şansı çok yüksek. KETEM'lerde, 40-69 yaş arası her kadına, iki yılda bir mamografi hakkı ücretsiz olarak sunuluyor. Aynı zamanda 30 yaşından sonra rahim ağzı kanseri için taramalar yine KETEM'lerde yapılıyor. Çağrımız, her kadının geç kalmadan bu tarama testlerine ulaşabilmesi" ifadelerini kullandı.

KADINLARDAN, EĞİTİME TAM NOT

Etkinliğe katılan kadınlar ise eğitimin verimli geçtiğini belirterek, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Berrin Yeşilova: "Bu etkinlikte erken teşhisin önemli olduğunu öğrendik. Erken teşhis sonucunda tedavinin daha karşılık bulabildiğini, geç kalındığında ölümlerin olabileceğini öğrendik. Bu yüzden kontrollerimizi düzenli yapmalıyız."

-Cemre Kuzu: "Bugün, burada öğrendiğim bütün bilgiler ailem, arkadaşlarım ve benim için çok büyük bir farkındalık oluşturdu. Hem meme kanserini erkenden önlemeye yönelik teşhislerin nasıl yapıldığını, kendimizi nasıl kontrol etmemiz gerektiğini, bu konuda neler yapmamız gerektiğini çok detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Nisa Nur Çetin: "Eğitim, benim için çok güzeldi. Aynı zamanda da çarpıcıydı. Konuşmacı doktor hanımefendinin açıkladığı şeyler, hatta anlattıklarını bize örnek bir meme üzerinde göstermesi çok yararlı oldu. Burada söylendiği gibi bu çember, bu bir zincir. Cinsiyet fark etmeksizin çevremdeki herkese bunun aktarımını yapacağım için bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim."