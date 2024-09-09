ABB Meclisi Ulaşım Sorunlarını Görüştü

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi eylül ayının ilk toplantısını yaptı.

Meclis 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığındaki toplantıda, Çubuk ilçesinin ulaşım sorunlarına dair soru önergesi sunuldu. EGO Genel Müdürü Engin Taylan'a iletilen ulaşım sorunlarına süresi içinde cevap verileceği bildirildi.

CHP Grubu'nun "Etimesgut ilçesi sınırlarında bulunan, İstasyon Caddesi'ne paralel uzanan caddeye "İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Caddesi" adının verilmesi" önergesinin Meclis toplantısının sonunda görüşülmesine karar verildi.

ABB ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen BELTEK kurslarının protokolünün yenilenmesine ilişkin başkanlık yazısı görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı söz alan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki bir caddenin trafiğe kapatılmasıyla ilgili kendilerine bildirim yapılmadığını ifade ederek, "UKOME kararı alınmış bizlere tebliği yapılmadı, toplantısına çağırılmadık ve sabah kalktığımızda o yolun kapalı olduğunu gördük. Vatandaşlar sabah o yoldan giderken herhalde ceza yemişlerdir çünkü haberleri yok. Ulaşım noktasında UKOME kararlarının bizlerle paylaşılması ve bu toplantılara davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ilçe merkezini bağlayacak yolun açılmadığını belirterek, "3 senedir böyle duruyor. Yine sanayi yolunda bir köprümüz var, 2 senedir köprü var ve yol yok." dedi.

Bazı Meclis üyelerinin aldıkları gündem dışı sözün ardından oturum, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere kapatıldı.