Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arkeolojik Kazılara Destek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arkeolojik Kazılara Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Arkeolojik Kazılara Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki antik mirası koruma amaçlı olarak toplamda 7 arkeolojik kazıya destek verdi. Nallıhan, Çubuk, Evren, Polatlı, Kahramankazan ve Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla Ankara'nın tarihi değerleri ortaya çıkarılacak.

17.01.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında gerçekleştirdiği antik kazı çalışmalarıyla kültürel mirasa sahip çıkıyor.  Bu kapsamda belediye meclisinde alınan kararla, Nallıhan, Çubuk, Evren, Polatlı, Kahramankazan ilçeleri ile Ulus Tarihi Kent Merkezi sınırlarında bulunan 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanındaki çalışmalarla toplam 7 arkeolojik kazıya destek veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana yapılan antik çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Başkent'in önemli bir antik kent olduğuna vurgu yapan Ödemiş, "Ankara'da var olan geçmiş uygarlıklara ait pek çok kültürel mirasın korunmasına yönelik ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi Ankara önemli bir antik kent" dedi.

"Şu anda var olan yedi kazıya destek veriyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi alanlardaki koruma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ödemiş, "bir yandan da kentimizin geçmişinde var olan tüm uygarlıkları gün yüzüne çıkarmak gerçekleştirilen tüm arkeolojik kazılara Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye başladık. Bu çerçevede belediye meclisimizde alınan bir kararla Ankara'da şu anda var olan yedi kazıya destek veriyoruz. Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi, Gülşehri Mevkisi'nde yer alan Nekropolü Kazısı ve Çevre Düzenlenmesi, Çubuk ilçesi Melikşah Köyü'nde 183 ada bir parselde mülkiyeti belediyemize ait olan Melikşah Roma Hamam kazısı, Polatlı ilçesinde Hacı Tuğrul kazısı, Kahramankazan ilçemizde Karalar Örenyeri kazısı ve Sinop formasyonu kanıtlarına destek veriyoruz" diye konuştu.

"Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanındaki kazılara da destek veriyoruz"

Belediye meclisi kararları doğrultusunda Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamındaki çalışmalara değinen Ödemiş, "Bugün üzerinde bulunduğumuz birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı olan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark alanındaki kazılara da destek veriyoruz. Bir diğer desteğimiz de Evren ilçesindeki Cebirli Fosil Lokalitesinde yapılan kazı çalışmaları" ifadelerini kullandı.

Ödemiş, yapılan çalışmaların amacını ise şöyle anlattı: "Kentimizin geçmişine yönelik olan tüm o arkeolojik değerleri ortaya çıkararak bunların kent içerisinde görünür olmasını sağlamak. Dolayısıyla da Ankara'nın var olan değerine, kimliğine değer katmak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Arkeolojik Kazılara Destek - Son Dakika

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