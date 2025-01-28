Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların afetlere karşı bilinçlenmesi için düzenlenen 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi' ile 29. Dönem Çocuk Meclisi üyelerine afet yönetimi hakkında bilgi verildi. Eğitimde çeşitli aktivitelerle, çocuklara gerçekleşebilecek afetlerde nasıl davranmaları gerektiği öğretildi.

28.01.2025 13:02  Güncelleme: 14:34
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli çocukların afetlere karşı bilinçlenmesi için "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlemeye devam ediyor. Proje kapsamında son olarak, ABB Çocuk Meclisi üyelerine afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uzman eğitmenler tarafından anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetlerin olası etkilerine karşı hazırlıklı olmak ve toplum güvenliğini artırmak amacıyla afetlere karşı bilinçlendirme konusunda çalışmalarına devam ediyor. Toplumu doğal afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi'nde okul öncesi ile ilk ve orta öğretime giden Başkentli çocuklara deprem, sel ve yangınlarda nasıl davranması ve neler yapmasını gerektiği oyun ve interaktif aktivitelerle anlatıyor.

K-9 Arama Kurtarma Köpekleri gösteri gerçekleştirdi

Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve 2021 yılında başlayan proje kapsamında bugüne kadar sivil toplum kuruluşları, vakıflar, federasyonlar, muhtarlar, eğitim kurumları ve AVM çalışanları ile apartman görevlileri dahil yaklaşık 18 bin Ankaralıya eğitim verildi. Okul öncesi ve sonrası fark etmeksizin gidilen eğitim kurumlarında ise toplamda 7 binden fazla Başkentli çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında en son ABB Çocuk Meclisi'nin 29. Dönem Üyelerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitime katılan 80 Çocuk Meclisi Üyesine katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken Ankara İtfaiyesi'nin K-9 Arama Kurtarma Köpekleri de gösteri gerçekleştirdi.

"Afetlere hazırlıklı olmak zorundayız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği eğitimlerin 2025 yılında da devam edeceğini belirten Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Arama Kurtarma Dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini anımsattı ve şöyle konuştu:

"Bugüne kadar okul öncesi, kreş ve anaokulu çağı başta olmak üzere binlerce çocuğumuza eğitim verdik. 2025 yılında da devam edeceğiz. Biliyoruz ki, yaşamımız süresinde karşılaşabileceğimiz afetleri daha az zararla atlatmak için bu eğitimlere okul öncesinden başlamamız ve bu eğitimlerin önemini vurgulamamız gerekiyor. Umarım, afetlerle karşılaşmayız, bu bilgileri kullanmamıza hiç gerek kalmaz ama afetlere de hazırlıklı olmak zorundayız."

"Daha fazla kişinin öğrenmesine katkıda bulunuyoruz"

Düzenlenen eğitim için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Afet İşleri Daire Başkanlığı'na teşekkür eden 29. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Miray Eroğlu, "Biz burada eğitimde öğrendiklerimizi çevremizdekilere, ailelerimize anlatıyoruz ve daha fazla kişinin öğrenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu açıdan afet seminerlerini ve eğitimlerini çok faydalı buluyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Yaman Akman ise "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu seminerden çok fazla şey öğrendik gerçekten. Bizim beklediğimiz çok değerli bir seminerdi ve Çocuk Meclisi üyelerini de teşvik etmek bizim için çok önemli bir eğitim süreciydi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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