Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Emeği Pazarı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Emeği Pazarı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği Kadın Emeği Pazarı ile kadınların el emeği ürünlerini Başkentlilerle buluşturdu. Antares AVM'de açılan pazar, kadın üreticilere destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

23.11.2024 12:42  Güncelleme: 12:47
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği Kadın Emeği Pazarı ile kadınların el emeği ürünlerini Başkentlilerle buluşturdu. Antares AVM'de kapılarını açan Kadın Emeği Pazarı, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kadın emeğini görünür kılmak ve desteklemek amacıyla "Kadın Emeği Pazarı" Başkentlilerle buluştu.

Antares AVM'de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan pazarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı takıdan tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan oyuncaklara kadar özel ürünler sergileniyor. Hem kadın üreticilere destek olmak hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Başkentlilerden ilgi görüyor.

"Kadın güçlendikçe toplum da güçlenir"

Etkinlik hakkında bilgi veren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, "Kadına karşı şiddete dur demenin bir yolu da, kadına ekonomik anlamda imkan tanınmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadının güçlenmesini çok önemsiyoruz. Kadın güçlendikçe toplumun da güçleneceğini düşünüyoruz. Özellikle bireysel el emeği ürünler yapan kadın girişimcilerimize stant desteği sağlıyoruz" dedi.

Kadın Emeği Pazarı'nda stant açan girişimci kadınlardan bazıları, hem emeklerinin değer görmesinden hem de ek gelir elde edebilme fırsatından duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Şule Aydın: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkan sağladıkları için çok mutluyum."

-Ela Toku: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan 'Kadın Emeği Pazarı'nda stant açabilme şansı buldum. Öğrenciyim ve bu benim için bir ek gelir kaynağı. Kendi yaptığım ürünleri satışa sunuyorum ve yeni insanlar tanıyorum bu gerçekten çok güzel."

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadın Emeği Pazarı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Emeği Pazarı - Son Dakika

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