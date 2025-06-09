Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Destek Projeleri - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Destek Projeleri

09.06.2025 12:09
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine barınma, beslenme ve eğitim desteği sağlayarak onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. 13 binden fazla öğrenciye barınma hizmeti sunulurken, yeni kütüphaneler ve giysi yıkama merkezleriyle öğrencilerin hayatları kolaylaştırılıyor.

(ANKARA) - "Öğrenci dostu kent" hedefiyle çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başta üniversite öğrencileri olmak üzere Başkent'te eğitim gören tüm gençlere destek olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta üniversite öğrencilerine sağladığı imkanlarla eğitime, gençliğe ve geleceğe yatırım yapıyor. Öğrencilerin beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlayan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Giysi Yıkama Merkezleri'yle de gençlerin yaşam kalitesini artırıyor.

"Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz"

Sosyal Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürü Esin Mızrak, sosyal belediyeciliği sadece bir hizmet anlayışı değil, bir sorumluluk bilinciyle yürüttüklerini belirterek, "'Üniversite Ankara'da okunur' diyerek çıktığımız bu yolda, Başkentte eğitim gören öğrencilerimizin başta barınma, yemek ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak her zaman onlara destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirilen hizmetlerle, Başkentte eğitim gören gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı, onların kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

13 binden fazla öğrenciye barınma desteği

Yurt krizi ile karşı karşıya kalan öğrencilere destek olmak amacıyla 2021 yılından itibaren 13 bin üniversite öğrencisinin sosyal tesislerde misafir edilmesiyle, öğrencilerin barınma sorunları giderildi. Halen öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ve KYK yurduna yerleşemeyen 500 öğrenciye ücretsiz konaklama hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda öğrencilerin günlük yemek, internet, çamaşır yıkama ve ütü gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

Sağlıklı yarınlar için sağlıklı beslenme

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla Gazi, Hacettepe ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nde her sabah ortalama 3 bin öğrenciye sıcak çorba dağıtılıyor. Ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olan ABB, onların sağlıklı beslenebilmeleri için yeni projeleri de hayata geçiriyor. "Gençlik Sofraları" projesiyle öğrenciler ücretsiz olarak dört çeşit sıcak yemeğe ulaşabiliyor.

Gazi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Caddesi No: 36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. kat)  ve 100. Yıl Gençlik Sofrası (İzmir-2 Cad. Kızılay) olmak üzere toplamda üç noktada ücretsiz yemek veriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit ederek bu hizmetten yararlanabiliyor. Uygulamayla bugüne kadar 100 binin üzerinde yemek hizmeti verildi.

100. Yıl Gençlik Kütüphanesi öğrencileri bekliyor

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eden ABB, kente yeni ve modern kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, 26 Eylül 2024 tarihinde hizmete açıldı. Kentin merkezinde Kızılay İzmir-2 Caddesi'nde hizmet veren tesis, engelsiz ve dijital kütüphanede çalışma alanlarına ve kafeteryaya kadar pek çok imkanı bir arada bulunduruyor. Çok amaçlı olarak tasarlanan ve altı kattan oluşan kütüphanede; özel gereksinimli öğrenciler için engelsiz kütüphanenin yanı sıra tekerlekli sandalyeleri ile rahatça kullanabilecekleri çalışma alanları, kütüphane ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Modern ve konforlu bir çalışma ortamı sunan kütüphane ücretsiz hizmet verirken, aktif üye sayısını da her geçen gün artırıyor.

Öğrencilere ücretsiz giysi yıkama hizmeti

Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak projelere de imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Giysi Yıkama Merkezleri'nin sayısını da artırıyor. Giysi Yıkama Merkezleri ile üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme hizmeti veriliyor.

Üyelik sistemiyle çalışan dört farklı merkezde, öğrenciler herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden, yalnızca çamaşırlarını teslim ederek hizmetten faydalanabiliyor. Bugüne kadar 60 bin öğrencinin yaralandığı Giysi Yıkama Merkezleri'nin adresleri ise şöyle:

-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10

- Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: Bahçelievler 1.Cadde 58.Sokak No: 12/A

-Mamak Araplar Giysi Yıkama Merkezi: Araplar Mahallesi Eserkent Sosyal Konutları 1636. Sokak No: 23/F Aile Yaşam Merkezi İçi

-Gazi Giysi Yıkama Merkezi: Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi Atasoy Sokak No: 7/A

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Destek Projeleri - Son Dakika

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