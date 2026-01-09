Abb: "'mansur Yavaş, Su Sorununu Tespit Eden Müfettişleri Görevden Aldı' Haberlerine Tekzip Süreci Başlatılmıştır" - Son Dakika
Abb: "'mansur Yavaş, Su Sorununu Tespit Eden Müfettişleri Görevden Aldı' Haberlerine Tekzip Süreci Başlatılmıştır"

09.01.2026 15:01  Güncelleme: 15:55
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ilgili müfettişlerin görevden alınmasının hukuki süreçler nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca, haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilerek tekzip sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) " Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara'daki su yönetimiyle ilgili süreçlerde görev yapan müfettişler; hazırladıkları raporlar, Kesikköprü Ana İsale Hattı'na ilişkin tespitleriyle alakalı değil; tamamen haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle gerçekleşmiştir" denildi. Açıklamada, çıkan haberlerle ilgili olarak tekzip süreci başlatıldığı, düzeltme yayımlanmaması halinde yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamen yalan, çarpıtılmış ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik bir içeriktir"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Mansur Yavaş, su sorununu tespit eden müfettişleri görevden aldı' başlıklı haber; tamamen yalan, çarpıtılmış ve kamuoyunu bilinçli biçimde yanıltmaya yönelik bir içeriktir. Ankara'daki su yönetimiyle ilgili süreçlerde görev yapan müfettişler; hazırladıkları raporlar, Kesikköprü Ana İsale Hattı'na ilişkin tespitleriyle alakalı değil; tamamen haklarında ortaya çıkan ağır hukuki ve idari süreçler nedeniyle gerçekleşmiştir. Bir müfettiş, önce İçişleri Bakanlığı'nın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Devlet Memurluğundan çıkarılmış; akabinde hakkında 'resmi belgede sahtecilikten' işlem tesis edilmiş, dolayısıyla bu gerekçelerle müfettişlik görevinden alınmıştır. Bir diğer müfettiş ise herhangi bir görevden alma işlemine maruz kalmamış, sağlık gerekçesini beyan ederek kendi isteğiyle emekli olmuştur.

Teftiş sürecine gelecek olursak; haberde ima edildiği gibi bir 'ihale', 'ödeme' ya da 'usulsüzlük' soruşturması söz konusu değildir. İlgili süreç, vatandaşlardan gelen 'suda koku var' şikayetleri üzerine başlatılmış teknik bir incelemedir. Bu inceleme, altyapının durumu ve su kalitesiyle ilgilidir; mali ya da ihale boyutlu bir soruşturma yoktur.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında yürütülen algı operasyonları, artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; servis edilen haberler 'Melih Gökçek döneminde yapılan Kesikköprü Barajında usulsüzlük iddialarını Mansur Yavaş'ın örtbas etmeye çalıştığı' yönünde servis edilmektedir. Mansur Yavaş'ın bunu örtbas etmeye çalışmasını yazmak ve bunu düşünmenin akıl ve mantıkla izahı ise mümkün değildir.

Basın kuruluşlarına defalarca söyledik. 'Arayın, sorun, belge isteyin.' Ama belge istemek yerine masa başında senaryo yazmak, gazetecilik değildir. Bu nedenle söz konusu haberlerle ilgili olarak tekzip süreci başlatılmıştır. Düzeltme yayımlanmaması halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında ilgili kişi ve yayın organları hakkında yasal işlem yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

