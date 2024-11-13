Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne Toplu Hücum İddiası

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var' İddiasında bulunmuştur. 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Kimse kusura bakmasın, borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var" şeklinde konuştu.

"Tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı"

Bunun üzerine Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. SGK son durum bilgi notu (Toplam güncel borç 8 Milyar) 6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi. 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda borcun yüzde 10'u peşinat olan 651 milyon ödendi. Borcun yüzde 50 teminat için arazi çalışması iki ayrı çizelge ile emlak dairesince SGK'ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1,2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildi. Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı."