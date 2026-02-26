Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Ekmek Fırını, Şentepe'de Hizmet Veriyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, ramazan ayının ilk günü başlattığı Mobil Ekmek Fırını uygulaması kapsamında yerinde pide üretimine devam ediyor. Mobil Ekmek Fırını, 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Şentepe'de hizmet veriyor.

ABB Halk Ekmek Fabrikası'nın ramazan ayının gelmesiyle başlattığı Mobil Ekmek Fırını uygulaması ile yerinde sıcak pide üretimi ve satışı sürüyor. Ulus'ta başlayan uygulamanın yeni durağı, Yenimahalle ilçesi Şentepe bölgesi oldu.

Başkentliler, 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Burç Mahallesi Değirmendere Caddesi'ne kurulan mobil fırında üretilen sıcak pideleri alabiliyor. Mobil fırında pidenin yanı sıra lokma tatlısı da yapılarak vatandaşa sunuluyor.

Şentepe'de kurulan mobil fırına yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Yaşar Altunkaynak: "Dışarıya göre fiyatlar güzel, ekmeği de kaliteli, güzel. Zaten sürekli tüketiyoruz. Yani devamlı Halk Ekmek'ten alıyorum. Bütçe dostu bir uygulama olmuş."

-Doğan Şen: "Vallahi çok güzel. Vatandaşlar da memnun, bunu samimiyetimle söylüyorum. Ayrıca; pideler büyük, gramaj büyük. Teşekkür ederiz."

-Ayşe Mete: "Memnunuz, Allah razı olsun. Belediyenin bütün hizmetlerinden memnunuz. Fiyatlar da dışarıya göre daha uygun."

-Çetin Karakurt: "Halkın böyle uygulamalara ihtiyacı var. Allah belediyeden razı olsun."

-Eyüp Mansuroğlu: "Fiyatlar çok uygun, ben de fiyata bakıp sıraya geçtim. Belediyemize teşekkür ederiz. Allah razı olsun."

Uygulama, ramazan boyunca farklı noktalarda devam edecek

Ankara Halk Ekmek, Mobil Ekmek Fırın uygulamasıyla ramazan ayı boyunca Başkent'in farklı noktalarına ulaşmaya devam edecek. Satış noktaları ve tarihleri sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaşılmaya devam edecek.