Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Parklarda Spor Etkinlikleri Devam Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent" sloganıyla başlattığı parklarda spor etkinlikleri, bu yıl da devam ediyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından parklarda beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde başlatılan spor aktiviteleri; kentin 17 farklı noktasında pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Açık havada spor yapmanın motive edici olduğuna değinen Beden Eğitimi Öğretmeni Esin Yalçın, "'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent, Parklarda Spor' projemiz bugün itibarıyla başlamış durumdadır. Biz de Vedat Dolakay Parkı'nda bulunan Batıkent Kadınlar Lokali'ndeki tüm üyelerimizle birlikte spor yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Vedat Dolakay Parkı'ndaki spor etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu.

Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran Başkentlilerden bazıları ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Mehtap Demirboğa: "Biz zaten yıllardır Kadınlar Lokali'ne geliyoruz. Yazın da böyle bir etkinlik yapıyoruz dışarıda. Açık havada spor yapmak çok da iyi oluyor. Sağlığımız için çok iyi, hocalarımız zaten çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz."

-Semra Keskin: "Emekli olduktan sonra spor yapmaya başladım. Burası çok güzel. Nefis bir hava, oksijenimiz bol. Çok güzel çok beğendik, teşekkür ediyoruz."