Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Rekreasyon Alanları Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Rekreasyon Alanları Bayramda Yoğun İlgi Gördü

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09.06.2025 11:34  Güncelleme: 12:24
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Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin Rekreasyon Alanları Bayramda Yoğun İlgi Gördü
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Kurban Bayramı tatilinde Ankara'nın rekreasyon alanları büyük ilgi ile karşılandı. Başkentliler, aileleriyle piknik yaptı ve oyun alanlarında vakit geçirerek doğanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, hizmete açılan yeşil alanları ve parkları övgüyle karşıladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) rekreasyon alanları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. ATA Çiftliği (BAKAP) başta olmak üzere Gazi Park, 30 Ağustos Zafer Parkı, Çubuk-1 Rekreasyon Alanı, Batıkent Rekreasyon Alanı, Hacı Kadın Kent Ormanı ve Atatürk Çocukları Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı'nın dört günlük tatilini Başkent'te değerlendiren vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parklarında piknik yaptı, çocuklarıyla oyun alanlarında zaman geçirdi, doğanın tadını çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı yeşil alanlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir'in rekreasyon alanlarında zaman geçiren Başkentlilerden bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nehir Barış (Gazi Park): " Adana'dan geliyorum, burayı çok güzel buldum. Hem yeşillik alan hem de yiyecek yerler de var. Kafeteryalar var, çocukların oyun oynayacağı yerler de var, bence çok güzel ve donanımlı."

-Serap Barış (Gazi Park): "Ankara'da yaşıyorum, Gazi Park'ı çok seviyoruz ve sık sık geliyoruz. Atlas'la hem oyun alanlarını hem de hayvanları çok seviyoruz ve ziyaret ediyoruz. İstersek kendimiz bir şeyler hazırlıyoruz, bazen de kahvaltıya geliyoruz. Çok keyifli, çok eğlenerek geldiğimiz bir park, Ata'mızın yaptığı harika bir park."

-Serdar Mavili (30 Ağustos Zafer Parkı): "Ankara'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum, biz ilk defa geldik arkadaşlarımızla. Hoşumuza gitti, güzel ve yeşillik bir alan çocuklarla rahatlıkla gelinebilecek bir yer."

- Kemal İşcan (Atatürk Çocukları Parkı): "Ankara'da nefes alacak yer çok az. Mansur Başkan, halka ait olan yerleri halkın hizmetine sunmasına gerçekten çok memnunuz. Mansur Başkan'a çok çok teşekkür ediyoruz."

-Uğur İçcan (Atatürk Çocukları Parkı): "Burası gayet sakin, aileyle huzur içerisinde gelip güzel kafa dinleyebileceğimiz bir ortam oluşmuş. Teşekkür ederiz emeği geçen bütün herkese."

-Salih Bostan (Batıkent Rekreasyon Alanı): "Burası, Batıkent için yapılmış en güzel park bence. Aile ile gelinebilecek, kız arkadaşınız ile gelebileceğiniz, eş dost akraba ile gelebileceğiniz en güzel bir park. Sessiz, sakin, gösterişli her imkan da var. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

- Halil Aydoğdu (Batıkent Rekreasyon Alanı): "Çok güzel ve şahane bir parkımız oldu. İnsanlar burada zaman geçiriyor. Kahvaltısını yapıyor, güzel ve hoş. Eski hali çok berbattı ama yeni hali çok şahane oldu."

-Serkan Alsancak (BAKAP): "Biz buraya geçen ay da gelmiştik ilk açıldığı dönemlerde, çok beğendik burayı. Diğer şehirlere çok özeniyorduk ama bizim Ankara'mız kesinlikle diğer şehirlerden çok farklı, böyle olması bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederiz emeklerinizden dolayı."

-Seda Alsancak (BAKAP): "Belediye'mize ayrıca teşekkür ediyoruz. Son 5 senedir gitmediğimiz park kalmadı, çok güzel parklar yaptılar çocuğumuzla gelebileceğimiz."

-Ebrar Yurtkuran (BAKAP): "Bura çok güzel, özellikle lavanta bahçesi. Çok fazla resim çekilecek yer var."

- Pınar Adıgüzel (BAKAP): "Bize uzak olmasına rağmen burayı tercih ettik; çünkü bir kez daha gelmiştik ve çok beğenmiştik. Çok güzel bir alan yapmışlar, hem geniş hem de çok kalabalık değil ve temiz."

-Behiye Çelik (BAKAP): "Burayı çok beğendim, ben yeşillik hastasıyım. İlk buraya geldik ve pikniğe buraya gelelim dedim ve pikniğe buraya geldik. Başkan'ımıza teşekkür ederim."

-Mahmut Görkem (Hacıkadın Kent Ormanı):  "Buraya ilk defa geldim. Çok güzel ve harika bir yer ve tavsiye üzerine geldik gelenlerden hep memnuniyet duyduğumuz için geldik buraya. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir'e."

-Ertürk Karadağ (Çubuk-1 Rekreasyon Alanı):  "Bizim çocukluğumuz hep burada geçtiği için tabii ki önceki haliyle şimdiki hali arasında dağlar var. Biz buraya hemen hemen her hafta, ayda 2-3 defa geliyoruz. Çok memnunuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Rekreasyon Alanları Bayramda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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