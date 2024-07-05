Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Okulları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Yaz Okulları, çocuk ve gençlerin spor yapmaya teşvik ederek yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulları, başkentli çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

05.07.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ederek yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde açtığı 'Yaz Okulları', yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarıyla yaz tatilinde de öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Başkentli çocukların ve gençlerin eğitim ile kişisel gelişimine katkı sağlamayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde ücretsiz Yaz Okulu açtı.

Başkentli çocuklardan Yaz Okulu'na yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarına devam edeceklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Damla Aykut, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri'nde her yıl düzenlediğimiz yaz okulları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri adına eğitim, spor, sanat ve kültürel anlamda çok güzel ders programları oluşturuldu, bütün öğrencilerimizi merkezlerimize bekliyoruz"dedi.

Dolu dolu bir yaz

Sınıfları dolduran ve birbirinden renkli aktivitelere katılmaya başlayan çocuklar ve gençler, matematik, Türkçe, İngilizce, drama, resim, bağlama, piyano, halk oyunları, cimnastik, bale, futbol, voleybol, güreş, taekwondo, yüzme gibi birçok branşta eğitim alarak yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.

Yaz Okulları'na katılan çocuklar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Eylül Lortadım: "Matematik, Resim ve Jimnastik derslerine katıldım zaman çok güzel geçiyor."

-Ada Lina Sayın: "Matematik ve hızlı okumaya katıldım. Burada zaman çok güzel geçiyor."

-Mahir Eren: "Kurslara geldim zaman güzel geçiyor, çok eğleniyorum."

-Zümra Akdemir: "Resim yapıyorum, hızlı okuma dersine katıldım, zaman çok güzel geçiyor."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Ankara, Çocuk, Spor, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Okulları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Okulları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement