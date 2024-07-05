Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Okulları Yoğun İlgi Görüyor

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(ANKARA) - Çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ederek yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde açtığı 'Yaz Okulları', yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarıyla yaz tatilinde de öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Başkentli çocukların ve gençlerin eğitim ile kişisel gelişimine katkı sağlamayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde ücretsiz Yaz Okulu açtı.

Başkentli çocuklardan Yaz Okulu'na yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarına devam edeceklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Damla Aykut, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri'nde her yıl düzenlediğimiz yaz okulları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri adına eğitim, spor, sanat ve kültürel anlamda çok güzel ders programları oluşturuldu, bütün öğrencilerimizi merkezlerimize bekliyoruz"dedi.

Dolu dolu bir yaz

Sınıfları dolduran ve birbirinden renkli aktivitelere katılmaya başlayan çocuklar ve gençler, matematik, Türkçe, İngilizce, drama, resim, bağlama, piyano, halk oyunları, cimnastik, bale, futbol, voleybol, güreş, taekwondo, yüzme gibi birçok branşta eğitim alarak yaz tatilini dolu dolu geçiriyor.

Yaz Okulları'na katılan çocuklar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Eylül Lortadım: "Matematik, Resim ve Jimnastik derslerine katıldım zaman çok güzel geçiyor."

-Ada Lina Sayın: "Matematik ve hızlı okumaya katıldım. Burada zaman çok güzel geçiyor."

-Mahir Eren: "Kurslara geldim zaman güzel geçiyor, çok eğleniyorum."

-Zümra Akdemir: "Resim yapıyorum, hızlı okuma dersine katıldım, zaman çok güzel geçiyor."