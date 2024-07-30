Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Destek Olmaya Devam Ediyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği öğrenci dostu projelerine devam ediyor. Öğrencilerden gelen talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ ve YHT Gar'ın ardından bin metrekare alan üzerine inşa ettiği 'Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu'nu da hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Meteoroloji Metro İstasyonu'nun eksi 1'inci katında yapımı tamamlanan bin metrekarelik alana sahip 'Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu', Başkentli öğrenciler için hizmete açıldı.

Öğrenciler istedi Büyükşehir yaptı

Büyükşehir Belediyesi, metro ve Ankaray istasyonlarında hayata geçirdiği Bireysel Çalışma İstasyonu Projeleri'ne bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerin talebi üzerine hizmete açılan ODTÜ ve YHT Gar Çalışma İstasyonları'nın ardından bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu da kapılarını açtı.

Talepler doğrultusunda hizmete açılan 3'üncü istasyon

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Hülya Polat, istasyonun talepler doğrultusunda açıldığını belirterek, "Bin metrekare üzerine kurulu dinlenme alanları, konferans salonuyla birlikte sesli ve sessiz ders çalışma alanlarının bulunduğu, kütüphane hizmetinin aynı zamanda kafeterya hizmetinin de verildiği bir birim burası. Bölgedeki öğrencilerin özellikle merkeze gitmelerini ve oradaki yığılmayı önlemek adına buralarda daha rahat ders çalışabilecekleri, hizmete kolay erişim sağlayacakları birimler oluşturmaya gayret ettik" diye konuştu.

Polat, "Yaz dönemi için sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında verimli ders çalışmak isteyen, motivasyonunu yüksek tutmak isteyen bölgede bulunan tüm öğrencilerimizi birimlerimize ders çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

300 kişilik kapasiteye sahip bin metrekale alan

Meteoroloji Metro İstasyonu'nda yer alan yeni Öğrenci Çalışma İstasyonu'nda grup çalışma alanları, dinlenme alanları ve konferans salonuyla birlikte sesli ve sessiz ders çalışma alanları yer alıyor. Bin metrekarelik alana ve 300 kişilik kapasiteye sahip istasyonda kütüphane ve internet hizmetinin yanı sıra öğrenciler ücretsiz çay ve kahve ikramından da faydalanabiliyor. İstasyon, yaz saati uygulaması kapsamında haftanın her günü 10.00- 20.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

Bu hizmetten faydalanan öğrencilerden bazıları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sude Kepez: "Burada çoğumuz üniversite sınavına hazırlanıyoruz ve sessiz bir yer bulmak bizim için genelde çok zor oluyor. Hem metronun girişinde olmasından hem de internet hizmetinden dolayı çok memnun kaldım. Belediyeye teşekkür ediyorum böyle bir hizmet sağladıkları için."

-İkra Erdal: "Çalışma istasyonundan çok memnun kaldım çünkü Keçiören'de sessiz bir kütüphane bulmak çok zor. Büyük kütüphaneler de ulaşım açısından sıkıntılı. Buraya geldiğimizde sessiz bir şekilde çalışabiliyoruz ve buraya her gün kısa bir sürede gelebiliyorum."

-Ömer Kaan Koçer: "Buradaki imkanlar gerçekten çok güzel. Sesli ve sessiz alanı var, çay alabiliyoruz… Ben evde çalışamıyorum, dikkatim dağılıyor ama buraya gelince kesintisiz çalışabiliyorum. Ulaşımı da kolay, gelmesi kolay oluyor."