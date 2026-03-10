Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Mesaisi: İftar Çadırları ve Meydanlarda Temizlik Sürüyor - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Mesaisi: İftar Çadırları ve Meydanlarda Temizlik Sürüyor

10.03.2026 18:04  Güncelleme: 18:53
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında başkentte temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle iftar çadırları ve cami avlularında yoğun mesai harcayan ekipler, sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar sahada. Hacı Bayram Veli Camisi ve çevresindeki temizlik çalışmalarına özel önem veriliyor.

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, iftar çadırları, cami avluları ve yoğun kullanılan meydanlarda sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da vatandaşları temiz ve sağlıklı alanlarla buluşturmak için sahadaki çalışmalarına devam ediyor. ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra iftar öncesi ve sonrası da yoğun mesai harcıyor.

Ekipler temiz bir Başkent için tüm gün sahada

Ramazan ayı boyunca özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı iftar çadırları, büyük camilerin avluları ve çevrelerinde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Kızılay Meydanı, Ulus Meydanı ve Hacı Bayram Bölgesi gibi ramazan ayının uğrak noktalarında sabahın erken saatlerinde işe koyulan ekipler, gece geç saatlere kadar mekanik yıkama ve süpürme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü Saha Kontrol Şefi Yunus Taşdemürlü, kentin manevi ve kültürel mirası olan Hacı Bayram Veli Camisi'nin iç ve dış temizliği için ekiplerin normalden daha fazla mesai yaptığını vurguladı. Taşdemürlü, "Hacı Bayram Veli Camisi'nin, Hacı Bayram Veli Türbesi'nin, cami avlusu ve ara sokakların temizliği tamamen Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaktadır. Ramazan ayı dolayısıyla sabah 07.00'den akşam 23.00'e kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

