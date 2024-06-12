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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak. Bu yıl 6-12 yaş arasında 1000 çocuk ücretsiz sünnet ettirilecek. Aileler, kayıt için belirtilen merkezlere başvuruda bulunabilecek ve sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek. Belediye, sünnet kıyafetlerini karşılayacağı çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

12.06.2024 10:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Toplu Sünnet Şöleni" için kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplu Sünnet Şöleni'nde, bu yıl 6-12 yaş arasında 1000 çocuk ücretsiz sünnet ettirilecek.

Toplu Sünnet Şöleni için 24 Haziran'dan itibaren ailelerin başvuruları alınmaya başlanacak.

Aileler, kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne başvuruda bulunabilecek.

Aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek.

Belediye, sünnet kıyafetlerini karşılayacağı çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Kaynak: AA

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