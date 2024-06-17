Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Gürcistan maçını dev ekranlardan yayınlayacak

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Gürcistan arasında yapılacak maçı, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ile Altınpark'a kurulacak dev ekranlardan yayınlayacak.

Türk Milli Futbol Takımı, 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına galibiyet parolasıyla çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi de, Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Gürcistan'la yapacağı maçı, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ile Altınpark'a kurulacak dev ekranlarda yayınlayacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek organizasyon sırasında, izleyicilere çeşitli ikramlar da yapılacak.