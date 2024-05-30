Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' etkinliği düzenledi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) de öncülüğünde '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Tütün kullanımının bireysel ve toplumsal sağlığa olan olumsuz etkilerini vurgulamak için Kızılay Metro İstasyonu altında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara hem bilgilendirme broşürü dağıtıldı hem de solunum testi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği iş birliği ile Kızılay Metro İstasyonu altında '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' etkinliği düzenlendi.

Amaç, Tütünsüz bir yaşam tarzına teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak

Tüm dünyada 31 Mayıs'ta tütün kullanımının zararlarına dikkat çekildiğini kaydeden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, "Bu özel gün Türkiye Solunum Araştırma Derneği iş birliğiyle tütün kullanımının bireysel ve toplumsal sağlığına olan olumsuz etkilerini vurgulamak, tütünsüz bir yaşam tarzına teşvik etmek ve farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için tütünsüz bir dünya sloganıyla çıktığımız bu yolda Ankara bağımlılık projesi kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniğine bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müşerref Şule Akçay, "Bu yılın sloganı 'Tütün endüstrisinin yalanlarından çocukları koruyalım.' Çünkü bunlar nasıl yalanlar sadece artık biliyorsunuz geleneksel sigara tüketiliyor, e-sigara ve türevleri de yoğun olarak tüketiliyor ve çocuk ergenlerin ellerinde artık görüyoruz maalesef. Bu konuda farkındalığı artırmak, onların da en az geleneksel sigaralar kadar zararlı olduğunu anlatmak zorundayız" diye konuştu.

Kurulan stantta ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldığını kaydederek açıklamalarını sürdüren Akçay, "Bugün solunum fonksiyon tespitiyle sigara içen bireylerde havayollarında daralma saptarsak bununla ilgili tedavi birimlerine hem büyükşehir belediyesinin hem de göğüs hastalıklarında çalışan diğer hekimliğin birimlerine yönlendirip erkenden doğru ve etkin tedaviye ulaşmalarını sağlıyoruz. En önemlisi de sigara bırakmalarını motive etmek amacındayız. Bu yıl bu etkinliğin oldukça ses getireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'e teşekkür

Test yaptıran ve görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, uygulama hakkında düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Mustafa Arslan: "İlk kez böyle bir etkinlik görüyorum. Çok iyi netice verecek bir etkinlik. Sigara herkes için zararlı bir madde. Bununla ilgili çalışmalar artırılmalı. Belediyenin bu konuda faaliyetler düzenlemesi bize mutluluk verir."

-Nuriye Öngel: "Sigarayı bırakmak iyi bir şey değil bırakmak çok zor. Bağımlılık olduğu için bırakmak bu etkinliklerden geçiyor. Gayet yerinde bir uygulama olmuş ve destekliyorum. Vatandaşların bunu değerlendirmesini ve bırakmak için başvurmasını öneriyorum."