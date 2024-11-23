Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili oluyor.
Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.
İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.
Otoyolda bazı sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini bekledi.
Son Dakika › Güncel › Ankara Çevresinde Kar Yağışı Aksamalara Yol Açtı - Son Dakika
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