Ankara Çevresinde Kar Yağışı Aksamalara Yol Açtı

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Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili oluyor.

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisi ve Çamlıdere'de akşam saatlerinde etkili olan kar, trafikte aksamalara yol açtı.

İstanbul-Ankara güzergahında karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, tedbirsiz yola çıkan bazı araçların kaydığı görüldü.

Otoyolda bazı sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek yağışın etkisinin geçmesini bekledi.