Ankara Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Ankara Çubuk\'ta iki otomobil çarpıştı, 2\'si ağır 5 kişi yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazda, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karagöl Grup Yolu Saraycık mevkisinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 06 KHK 22 otomobil ile H.Ç.'nin kullandığı 06 CGZ 986 otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki araç da çarpışmanın etkisiyle savrulurken, sürücüler dahil toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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