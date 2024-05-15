Ankara Çubuk'ta Kurbanlık Satışı ve Kesim Yerlerinde Denetimler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Çubuk'ta Kurbanlık Satışı ve Kesim Yerlerinde Denetimler Başladı

Ankara Çubuk\'ta Kurbanlık Satışı ve Kesim Yerlerinde Denetimler Başladı

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki ahır ve çiftliklerde kurbanlıkların sağlık belgeleri ile kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Denetimlerde, şartları yerine getirmeyenlere kurbanlık kesimi ve satışına müsaade edilmeyeceği tebliğ ediliyor. Ayrıca, kesim işlemlerinin sertifikalı kişilerce yapılması konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunuluyor.

15.05.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurbanlık satışı yapan ahırlar ile kesim yapılacak tesislerde denetimler başladı.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki ahır ve çiftliklerde kurbanlıkların sağlık belgeleri ile kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Gerekli koşulları sağlamayan ya da eksiklikleri bulunanlara 15 gün süre verilen denetimlerde, şartları yerine getirmeyenlere kurbanlık kesimi ve satışına müsaade edilmeyeceği tebliğ ediliyor. Ayrıca, kesim işlemlerinin sertifikalı kişilerce yapılması konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunuluyor.

İşletme sahibi Selim Arslan, gazetecilere, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Zabıta hijyen, sağlık ve fiziki şartlarla ilgili denetimler yapıyorlar. Belediyenin bizden istediği her türlü gerekliliği yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazırlıkları yaptıklarını anlatan işletme sahibi Orhan Çam da çalışanlarının profesyonel kasaplardan oluştuğuna değinerek, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı her türlü hizmeti sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Çubuk Belediyesi, Kurban Bayramı, Ankara Çubuk, Zabıta, Ankara, Çubuk, Hayvan Hakları, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Çubuk'ta Kurbanlık Satışı ve Kesim Yerlerinde Denetimler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta Kurbanlık Satışı ve Kesim Yerlerinde Denetimler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement