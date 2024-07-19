Ankara Çubuk'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'nde, mahalle sakinleri tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, mahalle sakinlerine ve davetlilere aşure dağıtıldı. Aşure, mahalleli kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlandı ve evlere dağıtıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlara aşure ikram etti. Programı düzenleyenlere teşekkür eden Demirbaş, muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörüyü yansıttığını belirtti. Dernek başkanı Serdar Arslan ise aşurenin hazırlıklarına bir gün önce başladıklarını ve bu yıl dernek olarak aşure yapmaya karar verdiklerini söyledi. Aşurede kullanılan malzemeler arasında yarma, nohut, fasulye, incir, hurma, kayısı, fındık ve kuş üzümü bulunuyor. Aşure, muharrem ayında tutulan oruçların ve duaların kabul olması niyetiyle dağıtılıyor.

19.07.2024 17:51
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinleri tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, mahalle sakinlerine ve davetlilere aşure dağıtıldı.

İmece usulüyle mahalleli kadınlar tarafından kazanda kaynatılan aşure bir taraftan evlere dağıtılırken, bir taraftan da davetlilere ikram edildi.

Mahalleyi ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da tepsiyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Demirbaş, "Rabbim bu ülkenin dirliğini ve birliğini daim eylesin. Allah hepimizi ibadetlerini kabul etsin." dedi.

Muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörüyü yansıttığını söyleyen dernek başkanı Serdar Arslan da "Önceden herkes evinde aşure yapardı, bu yıl biz bunu dernek olarak yapmaya karar verdik. İştirak edenlere de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Aşurenin hazırlıklarına bir gün önce başladıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Emine Doğan ise "Yarma, nohut, fasulye, incir, hurma, kayısı, fındık, kuş üzümü, şeker gibi ürünlerden yapıyoruz. Kadınlarla imece usulüyle yaptık. Muharrem ayında tuttuğumuz oruçlarımız, dualarımız kabul olsun. Şifa niyetine dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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