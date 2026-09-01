Ankara'da 1 Eylül Barış Günü yürüyüşünde KESK'ten çağrı: Geleceğimizi savaşa teslim etmeyeceğiz - Son Dakika
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Ankara'da 1 Eylül Barış Günü yürüyüşünde KESK'ten çağrı: Geleceğimizi savaşa teslim etmeyeceğiz

Ankara\'da 1 Eylül Barış Günü yürüyüşünde KESK\'ten çağrı: Geleceğimizi savaşa teslim etmeyeceğiz
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Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve DEM Partili siyasetçiler destek verdi. Ortak açıklamayı KESK adına okuyan Tülay Yıldırım, eşit, adil ve sürdürülebilir bir barış için sermayenin sömürüsüne karşı mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi. Burada yapılan açıklamada, "Eşit, adil ve sürdürülebilir bir barışın gerçekleşmesi için sermayenin ve kapitalizmin sömürüsüne karşı tüm emekçilerin ve ezilen halkların mücadelesi yükseltilmeli, demokratik hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır. Geleceğimizi savaşa, barbarlığa ve sömürüye teslim etmeyeceğiz" denildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş Kolej Meydanı'nda başladı, Sakarya Caddesi'nde sona erdi. "Barışa açılan yolda mücadeleye devam" pankartı ardında toplanan eylemcilere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve DEM Partili siyasetçiler de destek verdi.

Ortak açıklamada, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) Tülay Yıldırım tarafından okundu.

Açıklamada, dünya genelinde tırmanan emperyalist hegemonya müdahalelerinin Doğu Avrupa'dan Asya Pasifik'e kadar gezegeni büyük bir yıkım, militarizm, talan ve savaş cenderesine kıstırdığı belirtildi.

Kapitalizmin ve küresel sermayenin derinleşen krizine paralel artan silahlanma çılgınlığının, işgallerin ve savaşların halklara yalnızca kan, gözyaşı, yoksulluk ve kitlesel göçler vadettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzyıldır emperyalist müdahaleler sonucu oluşan ulus devlet sistemlerinin iş birliğiyle geliştirilen işgallerin ve mezhepçi kışkırtmaların hedefi olan Orta Doğu bugün yine talanın, işgallerin, soykırıma varan katliamların, barbarlığın ve kaosun merkez üssü haline getirilmiştir. Tam da bu küresel ve bölgesel yangının ortasında Türkiye'nin içinden geçtiği barış ve demokratik toplum süreci kritik bir tarihsel eşiği de ifade etmektedir.

Bugün çatışmaların durduğu, cenazelerin gelmediği, silahların sustuğu ve acıların dindiği bir süreci yakalayabilmek hayatı önem taşımaktadır. Ancak biz emekçiler, ezilenler, emeğiyle geçinenler, devrimciler, sosyalistler, demokratlar, gençler, kadınlar ve LGBT'ler olarak biliyoruz ki barış yalnızca silahların susması demek değildir.

Kürt sorununun demokratik, eşitlikçi ve özgür bir birliktelik temelinde anayasal bir zemine kavuşması Türkiye'de gerçek bir demokrasinin inşa edilerek tüm ezilenlerin, emekçilerin, kadınların ve ötekileştirilenlerin demokratik hak ve özgürlükleriyle buluşması gerekmektedir. Emekçilerin ve ezilen halkların barış, eşitlik ve adalet taleplerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu nedenle eşit, adil ve sürdürülebilir bir barışın gerçekleşmesi için sermayenin ve kapitalizmin sömürüsüne karşı tüm emekçilerin ve ezilen halkların mücadelesi yükseltilmeli, demokratik hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır. Geleceğimizi savaşa, barbarlığa ve sömürüye teslim etmeyeceğiz."

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de "27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısından sonra tarihi bir sürece geçtik. Bu çağrı silahların son bulması çağrısıydı. ve TBMM'de büyük bir çoğunlukla çerçeve yasa geçti ve ilk adım atıldı. Sayın Öcalan'ın dediği gibi bin kilometrelik yolun ilk adımı atıldı ve barış için bunun devamı gelecek. Buradan sesleniyoruz, iktidar olabilmek için barışı bozmak bir araç değildir. Biz buna her zaman engel olacağız, 'barış ve kardeşlik' diyeceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz ve her daim alanlarda olacağız" diye konuştu.

"BARIŞ SÜRECİ KARARLI BİR BİÇİMDE İLERLETİLMELİDİR"

Kadın İnisiyatif Platformu adına yapılan açıklamada da, "Yıllardır devam eden çatışmalı dönemin ardından barışın konuşulduğu tarihsel bir eşikteyiz. Bugün hep birlikte yanıtlamamız gereken temel soru şudur: Yalnızca silahların susması, Kürt sorununun demokratik bir çözümünü kendi başına getirmeyecek ise bu dönemi nasıl kalıcı, demokratik ve toplumsal bir barışa dönüştüreceğiz? Biz kadınlar için bunun yanıtı açıktır. Barış yalnızca çatışmaların sona ermesi değil; barış, hakikatin özgürce konuşulabildiği, geçmişle yüzleşilebildiği, adaletin sağlandığı, demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırıldığı, halkların kendi kimlikleri, dilleri ve kültürleriyle eşit ve özgür biçimde bir arada yaşayabildiği yeni bir yaşamın kurulmasıdır. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Barış süreci kararlı bir biçimde ilerletilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 1 Eylül Barış Günü yürüyüşünde KESK'ten çağrı: Geleceğimizi savaşa teslim etmeyeceğiz - Son Dakika

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