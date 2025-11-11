Ankara'da 10 Kasım Etkinlikleri: Atatürk'ü Anma Gösterileri - Son Dakika
Ankara'da 10 Kasım Etkinlikleri: Atatürk'ü Anma Gösterileri

11.11.2025 18:13
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Son 11 Ay' lirik anlatısı ve 'Veda' filmi ile Başkentlilere anlamlı bir program sundu. Etkinlikler büyük ilgi gördü.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinleri kapsamında anlamlı gösterilere ev sahipliği yaptı. Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminden kesitlerin paylaşıldığı "Son 11 Ay" isimli lirik anlatısı ve Atatürk'ün çocukluk arkadaşı Salih Bozok'la olan dostluğunu konu alan "Veda" filmini Başkentlilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı gösterilere ev sahipliği yaptı. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminden kesitlerin paylaşıldığı "Son 11 Ay" isimli lirik anlatımı ve Atatürk'ün çocukluk arkadaşı Salih Bozok'la olan dostluğunu konu alan "Veda" filmi Başkentlilerle buluştu.

Geçirdiği "Son 11 Ay" sahnelendi

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve ABB Şehir Tiyatroları iş birliğiyle sahnelenen "Son 11 Ay" adlı gösteri seyircilerden büyük ilgi gördü. Firdevs Aylin Tez'in yazıp yönettiği eser ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında geçirdiği son aylar lirik anlatımı Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

"Hem yazarken hem araştırırken çok duygusaldı"

"Son 11 Ay" isimli lirik anlatımı yazar ve yönetmeni Firdevs Aylin Tez, gösterinin hazırlık sürecini şöyle anlattı:

"'Son 11 Ay' aslında bizim 2020 yılında tasarımını yaptığımız bir projeydi. Bu projede aslında birazcık şunu göstereyim istedim; Ata'mızın 1938 yılında son 11 ayını nasıl geçirdiğine ilişkin ve buradan adım adım ay ay bakarken aslında hem çok yoğun bir tempoda hem de bir yandan hastalık ilerliyor. Çok duygusal, benim için de hem yazarken hem araştırırken çok duygusaldı. Aynı şekilde sahne tasarımını yaparken ya da rejisini yaparken de aslında şarkılarla aynı şeyi hissettim. Orada biraz da Atatürk'ün daha insan halini, büyük lider, devlet adamı, asker, büyük önder, evet bu vasıflarının yanı sıra o insan haliyle yansıtmak istedim."

"Veda" filmi, duygu dolu anlara sahne oldu

Başkentliler tarafından yoğun ilgi gören film gösterimi, duygu dolu anlara sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri ve insani yönünün perdeye aktarıldığı film, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

"Onun gibi bir daha gelmeyecek bir insanı sürekli üzülerek anıyoruz"

Gösterimi izlemeye gelen vatandaşlar duygularını, şu sözlerle dile getirdi:

-İlhami Parslan: "Atatürk'ün en büyük özelliği bir beden olmayışıdır. Atatürk'ün ülkesinde yaşamaktan ayrı gurur duyuyorum, Atatürk'ün fikirlerine sahip olmaktan çok daha mutlu ve gururluyum. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyeceğimizden şüphemiz yok. Büyükşehir Belediyesi'nin bu faaliyetinden ve davetinden dolayı teşekkür ediyorum."

-Yılmaz Karabıyık: "Atatürk'ü anmak için güzel bir hafta. 10 Kasım'da Atatürk'ü yaşıyoruz ve yaşatacağız."

-Güler Korkmazer: "Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da sevgi, özlem ve hasretle anıyoruz."

-Halime Doğan: "Atamızın hayranıyım. Emekli öğretmenim ben. Onun izinde yürüdük, onun izinde öğrettik.İnşallah sonsuza kadar devam eder Atatürk sevgisi. Milletimiz olarak Ata'mızın hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz."

-Meryem Kırkayak: "Onun gibi bir daha gelmeyecek bir insanı sürekli üzülerek anıyoruz. Herkes Atatürk gibi bir insan olmak için çok uğraşıyor ama olmuyor maalesef. Biz de Atatürk'ün ışığında yürüyoruz. Çocuklarımı da öyle yürütüyorum, inşallah onlar da bizden sonra devam edeceklerdir."

-Meltem Gülçiçek: "Ata'ma geldim, Ata'mı unutmama imkan yok, her an kalbimizde, onun yolunda ilerliyoruz. Çocuklarımıza onun yolunda ilerlemeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Sinema, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

