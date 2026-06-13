Ankara'da iki firari hükümlü yakalandı

ANKARA'da 2014 yılından bu yana aranan ve hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile 2023 yılından bu yana hakkında 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.Ç.K. yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, 2014 yılından bu yana hakkında 48 ayrı aranma kaydı ve kesinleşmiş 68 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A. ile 2023 yılından bu yana hakkında 22 ayrı aranma kaydı 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nın saklandıkları adresler tespit edildi. Belirlenen iki adrese baskın yapan ekipler. Firari hükümlüler B.A. ve K.Ç.K.'yı yakaladı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.