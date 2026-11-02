Ankara'da 2 stajyerin öldüğü inşaat davasının duruşması 16 Aralık 2026'ya ertelendi - Son Dakika
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Ankara'da 2 stajyerin öldüğü inşaat davasının duruşması 16 Aralık 2026'ya ertelendi

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Ankara'da 2022'de 2 stajyerin ölümü ve 1 stajyerin yaralanmasıyla sonuçlanan inşaat kazasında 5 sanığın yargılanması sürüyor. Mahkeme, bilirkişinin bir sanığı asli, üç sanığı tali kusurlu bulduğu raporu ele aldı; avukatlara ek süre verip duruşmayı 16 Aralık 2026'ya erteledi.

Ankara'da 2022'de inşaatta şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıplarının devrilmesi sonucu, staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin öldüğü, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ve Sinan Kar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek raporda sanık İnan Yücel'in asli, sanıklar Sinan Kar, Alpcan Ergüven, Bayram Yüksel'in tali derecede kusurlu olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sanık Emrah Akyol'un ise raporda olayda kusurunun bulunmadığı tespitinin yapıldığını aktaran mahkeme başkanı, duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olmadığını belirterek, sanıklar İnan Yücel ve Sinan Kar'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını, diğer sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in ise beraatini talep etti.

Söz verilen maktul Emre Çetin'in babası İsmail Çetin ve maktul Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de bilinçli ihmaller yapıldığını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Müşteki avukatları, bilirkişi raporunda "olayın öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte iş kazası" olduğu tespitine yer verildiğini vurgulayarak, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Akyol da inşaatta belgelendirme yapan büro personeli olduğunu, sahadaki kararların kendisine ait olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanık Yücel ise bilirkişi raporunda yer alan ifadelerin soyut olduğunu ileri sürdü.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, olayın öngörülemez nitelik taşıdığını ve asıl sorumluların dosyada yer almadığını savunarak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre taleplerini kabul ederek, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 16 Aralık 2026'ya ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan Merkez Ankara inşaatında rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş perde kalıplarının devrilmesi sonucu, stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde, Emre Çetin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı'nın ise olaydan yaralı kurtulduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydedildi.

İddianamede, stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği ancak bunun yeterli olmadığı aktarıldı.

Olaydan önce Ankara Valiliğince şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı, buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken stajyerler Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in, sanıkların izni dahilinde, olayın meydana geldiği kata çıktıkları ifade edildi.

Stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen "kırmızı alan" katına çıktıkları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı vurgulanan iddianamede, sanıklar hakkında Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olmak suretiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA
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