Ankara'da 23 Nisan Bayramı Kutlamaları Başlıyor

(ANKARA) - Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 200'den fazla etkinlik, 27 Nisan'a kadar sürecek. Çankaya Belediyesi de konser, etkinlik ve bando gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Ankara'nın farklı bölgelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi, özel bir etkinlik programı hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Mutluluk" temasıyla ATA Çiftliği (BAKAP) başta olmak üzere Gençlik Parkı, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinde 200'den fazla etkinlik düzenleyecek.

ATA Çiftliği sahnesinde 23 Nisan Çarşamba günü Altındağ, Aktepe, Sincan, Ahmetler ve Batıpark Çocuk Kulüpleri ile Esertepe ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri, judo, tekvando, halk oyunları, müzik, dans ve cimnastik gösterileri sunacak. 11.00'de başlayacak etkinlikler kapsamında Kent Orkestrası da 12.30'da çocuk temalı şarkılarla sahne alacak. 17.30'a kadar devam edecek programda ayrıca Hollanda Büyükelçiliği'nin tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Çocuklar ATA Çiftliği'nde 12.00-15.00 saatleri arasında kanvas, geri dönüşüm, mutluluk zaman kapsülü ve geleceğe mektup, seramik, kil, mandala, el baskısı, taş boyama ve ebru gibi birbirinden yaratıcı atölye çalışmalarıyla buluşacak. Ayrıca çiçek dikimi, yüz boyama, bulmaca, oyun ve deneylerle keyifli vakit geçirecek.

Ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

ATA Çiftliği festival alanına ulaşım için, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gençlik Parkı Ulus Metro çıkışından, 23 Nisan günü saat 10.00-20.00 arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda 24-25 Nisan'da saat 13.15-17.00 arasında Mamak, Altındağ Çocuk Kulüpleri, Altındağ Gençlik Merkezi ve Akyurt, Esertepe, Yahyalar ve Mutlu Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri halk oyunları, cimnastik, animasyon, dans, müzik ve tiyatro gösterileriyle sahnede olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin "Gümüş Pullu Balık" tiyatro oyununun sahneleneceği şölende, iki gün boyunca devam edecek atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. 26 Nisan'da da Sincan Çocuk Kulübü ile Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri üyeleri 12.00-14.00 saatleri arasında gösterileriyle Gençlik Parkı Büyük Salon'da Başkentlilerle buluşacak.

Etkinlikler, 27 Nisan'a kadar sürecek

Kutlamalar sadece 23 Nisan günüyle sınırlı kalmayacak. 21 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar ABB'nin kentin dört bir yanındaki Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri birbirinden renkli etkinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

ABB'nin "Gezici Etkinlik Aracı" ise 23 Nisan şenliklerini çocukların ayağına götürecek. Gezici Etkinlik Aracı, 20 Nisan'da Güdül Meydan, 21 Nisan'da Şereflikoçhisar Belediyesi Kültür Merkezi park alanı, 22 Nisan'da Keçiören Kalaba Kent Meydanı, 24 Nisan'da Elmadağ İsmet Paşa Parkı, 25 Nisan'da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda 11.00 ve 16.00 saatleri arasında; 23 Nisan'da ise ATA Çiftliği'nde 10.00-17.30 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi'nin etkinlikleri

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Ata Park'ta resmi törenle başlayacak, Kuğulu Park ve Anıtpark'ta gerçekleşecek 1000 Çocuk Korosu ve Muammer Sun Çocuk Korosu konserleri ile devam edecek.

Çankaya Belediyesi Muammer Sun Çocuk Korosu 14.00'te Kuğulu Park'ta sahne alacak. Çocuklar, animatör, tahta bacak, maskot ve palyaço kostümlü yüz boyama eşliğinde eğlencenin tadını çıkaracak. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri ise saat 16.30'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katılımıyla Anıtpark'ta gerçekleşecek. Belediye müzisyenlerinin eğitim verdiği çocuklar, "23 Nisan", "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı" gibi eserlerin yanı sıra şarkılar ve halk türküleri seslendirecek.

Tüm gün bando ve HOY-TUR sokaklarda olacak

23 Nisan'da Bando ve HOY-TUR gösterisi ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokakları dolaşacak. Gösteriler saat 12.00'de Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde, saat 14.00'te Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı'nda, saat 14.30'da Bahçelievler 7. Cadde'de ve saat 16.00'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi de çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağı merkezlerden olacak. Saat 15.00'te başlayacak etkinlikler, sahne gösterileri, kostümlü bando, tahta bacak ve animatörlerin şovları ile miniklerin sevincine ortak olacak.