Ankara'da 23 Nisan Coşkusu: 200'den Fazla Etkinlikle Çocuklar Bayramı Kutlayacak

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. "Mutluluk" temasıyla düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği, 20'ye yakın noktada 200'den fazla etkinlikle Başkentli çocuklara renkli bir bayram yaşatacak. ABB'nin Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri de 21 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar sanat dolu etkinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program hazırladı. "Mutluluk" temasıyla ATA Çiftliği (BAKAP) başta olmak üzere Gençlik Parkı, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinde 200'den fazla etkinlik düzenlenecek. Çocuklar; sahne gösterileri, müzik dinletileri, tiyatrolar, dans performansları ve atölye çalışmalarıyla dopdolu bir bayram geçirecek.

23 Nisan 2025 Çarşamba günü ATA Çiftliği sahnesinde, Altındağ, Aktepe, Sincan, Ahmetler ve Batıpark Çocuk Kulüpleri ile Esertepe ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri, judo, tekvando, halk oyunları, müzik, dans ve cimnastik gösterileri sunacak. 11.00'de başlayacak etkinlikler kapsamında Kent Orkestrası da 12.30'da çocuk temalı şarkılarla sahne alacak. 17.30'a kadar devam edecek programda ayrıca Hollanda Büyükelçiliği'nin tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Çocuklar ATA Çiftliği'nde 12.00-15.00 saatleri arasında kanvas, geri dönüşüm, mutluluk zaman kapsülü ve geleceğe mektup, seramik, kil, mandala, el baskısı, taş boyama ve ebru gibi birbirinden yaratıcı atölye çalışmalarıyla buluşacak. Ayrıca çiçek dikimi, yüz boyama, bulmaca, oyun ve deneylerle keyifli vakit geçirecek.

Ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

ATA Çiftliği festival alanına ulaşım için, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gençlik Parkı Ulus Metro çıkışından, 23 Nisan günü saat 10.00-20.00 arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

24-25 Nisan arasında Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda saat 13.15-17.00 arasında Mamak, Altındağ Çocuk Kulüpleri, Altındağ Gençlik Merkezi ve Akyurt, Esertepe, Yahyalar ve Mutlu Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri halk oyunları, cimnastik, animasyon, dans, müzik ve tiyatro gösterileriyle sahnede olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin "Gümüş Pullu Balık" tiyatro oyununun sahneleneceği şölende, iki gün boyunca devam edecek atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. 26 Nisan'da da Sincan Çocuk Kulübü ile Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri üyeleri 12.00-14.00 saatleri arasında gösterileriyle Gençlik Parkı Büyük Salon'da Başkentlilerle buluşacak.

23 Nisan coşkusu, 27 Nisan'a kadar sürecek

Kutlamalar sadece 23 Nisan günüyle sınırlı kalmayacak. 21 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar ABB'nin kentin dört bir yanındaki Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri birbirinden renkli etkinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

ABB'nin "Gezici Etkinlik Aracı" ise 23 Nisan şenliklerini çocukların ayağına götürecek. Gezici Etkinlik Aracı, 20 Nisan'da Güdül Meydan, 21 Nisan'da Şereflikoçhisar Belediyesi Kültür Merkezi park alanı, 22 Nisan'da Keçiören Kalaba Kent Meydanı, 24 Nisan'da Elmadağ İsmet Paşa Parkı, 25 Nisan'da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda 11.00 ve 16.00 saatleri arasında; 23 Nisan'da ise ATA Çiftliği'nde 10.00-17.30 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.