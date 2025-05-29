Ankara\'da 3 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu

ANKARA'da durdurulan iki araçta piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin ve Adana üzerinden Ankara'ya çok sayıda kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisini üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından plakası belirlenen 2 aracı Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durduran polis, araçlarda piyasa değeri 3 milyon liranın üzerinde 3 bin 70 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.