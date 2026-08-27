Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika
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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri

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CSO Ada Ankara, 30 Ağustos'ta çocuklar ve yetişkinler için özel etkinlikler düzenleyecek.

CSO Ada Ankara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçiye hitap eden özel etkinliklerle başkentlileri ağırlayacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, CSO Ada Ankara Açık Alan'da gerçekleştirilecek program kapsamında yaratıcı atölye, bilim ve sihir gösterileri ile açık hava sineması etkinlikleri düzenlenecek.

Program, saat 16.30'da "Zafer Bayramı Temalı Minik Kahramanlar Atölyesi" ile başlayacak. Atölyede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe fotoğrafından ve küçük asker figürlerinden yararlanılarak çocukların boyayabileceği özel bir çalışma hazırlanacak.

Etkinlikte, çocukların sanatsal üretim yoluyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin farkındalık kazanmaları amaçlanacak.

Bilim ve sihir gösterileri

Zafer Bayramı programının ikinci etkinliği saat 18.30'da "Bilim Show" olacak. Çocuklar, SinoLab Deney Oyunları kapsamında gerçekleştirilecek gösteride, çeşitli deneylerle bilimin eğlenceli dünyasını keşfedecek.

Saat 19.30'da ise "Magic Bubbles" adlı gösteri izleyiciyle buluşacak. Baloncukların farklı renklerle buluştuğu görsel şovda, çocuklar ve yetişkinler için bir gösteri sunulacak.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" açık havada izlenecek

Programın son etkinliğinde ise saat 20.00'de "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi açık hava sinemasında gösterilecek.

Film, 1930'lu yılların Türkiye'sinde genç Cumhuriyet'in sanat ve müzik alanında kendisini dünyaya kanıtlama çabasını konu alıyor.

Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban ve Melis Sezen'in rol aldığı yapım, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanat ve müzik alanında gerçekleştirilen çalışmaları beyaz perdeye taşıyor.

CSO Ada Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, gün boyunca farklı yaş gruplarını sanat, bilim, sinema ve eğlence etkinliklerinde bir araya getirecek.

Detaylı bilgiye, "csoadaankara.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika

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