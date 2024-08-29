Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Resmi Geçit Töreni düzenlenecek güzergahta bulunan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca, programlar sona erene kadar belirli bölgelerdeki cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

29.08.2024 15:19
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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir ile TBMM tören alanından, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus I. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta "Resmi Geçit Töreni" düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın saat 06.00'dan itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Programlar sona erene kadar İstiklal Caddesi'nin tamamı, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü, Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Sporpark Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.

Kaynak: AA

ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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