Ankara'da 580 Aranan Kişi Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında hakkında arama kararı bulunan 580 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 215 hükümlü ile ifadeye yönelik aranan 315 kişi yakalandı.