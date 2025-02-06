Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Kuruldu - Son Dakika
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Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Kuruldu

Ankara\'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Kuruldu

ABB, afet öncesi ve sonrası müdahale için Esenboğa Havalimanı yanında merkezi faaliyete geçirdi.

06.02.2025 15:49
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahalenin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nın yanında "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" kurdu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, kurulan merkezin, geniş depolama alanları, eğitim sınıfları ve lojistik imkanlarıyla afetlerden etkilenecek vatandaşlara, bulundukları bölgelerde destek verilmesini sağlayacağı belirtildi.

Afet esnası ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi gereçlerin merkezde hazır tutulduğu bildirilerek, merkezin kamu personelinden öğrencilere kadar geniş kitleye yönelik eğitimlerle afetlerde hızlı ve etkili müdahale için ana üs görevini üstleneceği vurgulandı.

Merkezde, 30 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil mutfakların, 20 bin kişilik çorba dağıtım tırlarının, mobil fırın ve mobil manavın afet bölgelerine destek sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ABB Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, merkezde hem belediyenin ekipmanlarını hem de eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir araya getirdiklerini belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

"Amacımız burayı bir afet kampüsüne dönüştürerek, tüm arama kurtarma dernekleri, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'leri bir çatı altında toplayarak ortak eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapmak."

Erel, ABB olarak olası afet durumlarına hazırlı olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Kuruldu - Son Dakika

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