Ankara'da Afganistan Kültürel Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da Afganistan Kültürel Sergisi Açıldı

Ankara\'da Afganistan Kültürel Sergisi Açıldı

Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen 'Afganistan Kültürel Sergisi'ne Büyükelçi Amir Muhammed Ramin, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı. Sergide, Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergilendi. Afganistan ve Türkiye arasındaki derin ilişkilerin vurgulandığı sergi, Afganistan'ın geleceği için önemli olduğunu gösterdi.

23.08.2024 19:47
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Afganistan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Afganistan Kültürel Sergisi" açıldı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen sergiye Büyükelçi Amir Muhammed Ramin, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Türkiye'de bulunan Afgan sanatçıların resimleri ve el işi ürünleri sergide yer aldı.

Sergide, tablolar, minyatürler, tezhipler, çizimler, el sanatları ve halılar da dahil olmak üzere çeşitli Afgan sanatları sergilendi.

Etkinlikte, Afganistan mutfağına ait lezzetler de davetlilere ikram edildi.

Büyükelçi Ramin, AA muhabirine Türkçe yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu söyledi.

Serginin birçok noktaya değindiğini belirten Ramin, sergilenen eserlerin iki ülke arasındaki derin ortak değerlerini gösterdiğini vurguladı.

Ramin, Afganistan'ın 45 yıl boyunca farklı savaşlara muhatap olduğunu, şu anda ise ülkesinde daha güvenli bir ortamın olduğunu belirtti.

Sanatçıların, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde farklı bölümlerde öğrenci olduğunu ve bu sanatçıların Afganistan'ın geleceği için önemli olduğunu kaydeden Ramin, "Bu sergideki en önemli mesaj, Afganistan ve Türkiye'nin ortak ve derin ilişkileridir. Bu ilişkiler Afganistan için çok çok önemlidir." dedi.

Kaynak: AA

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