Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Nedeniyle Yol Kapatmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Ocak 2025 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki bazı bağlantı yolları bulunuyor.

26.01.2025 22:31  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi nedeniyle kapatılacak yollara ilişkin bilgi verdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi nedeniyle Ankara'da 27 Ocak Pazartesi günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapatılan yollara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme notu paylaşıldı.

Bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi:

"27.01.2025 tarihinde saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan program ile ilgili olarak 26.01.2025 tarihinde saat 23.00'ten itibaren program sona erene kadar; Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantin tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, ihtiyaç olması halinde; Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Istanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, AK Parti, Gençlik, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.