Ankara'da Anne Destek Programı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Anne Destek Programı Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle 3-6 yaş arası çocukları olan annelere yönelik 15 hafta sürecek 'Anne Destek Programı' düzenlenmeye başladı. Programa katılan annelere katılım sertifikası verilecek.

18.02.2025 15:34  Güncelleme: 16:18
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik "Anne Destek Programı" düzenlenmeye başladı. AÇEV gönüllü eğiticilerinin rehberliğinde toplam 15 hafta sürecek programı tamamlayanlara katılım sertifikası verilecek.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, AÇEV ile yaptığı iş birliği doğrultusunda 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere özel Anne Destek Programı'nı yaşama geçirdi. Program; haftada bir gün 2,5 saat olarak düzenlenecek ve toplamda 15 hafta sürecek. Programı tamamlayan annelere ise katılım sertifikaları dağıtılacak.

AÇEV'in gönüllü eğitimcilerinin rehberliğinde gerçekleşen programda annelerin, çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemesi, onunla olumlu ilişki kurması ve çocuğun öğrenmesinde yeni deneyimler kazandırması için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlayarak ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Çocuklara bakım veren herkese büyük görev düşüyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Altındağ Çocuk Etkinlik Merkezi İdarecisi Saadet Şahin, "Ebeveynliğin güzel ama bir o kadar da zorlayıcı yolculuğunda destek olmak için toplandık. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi için çocuklara bakım veren herkese büyük görevler düşüyor. İşte tam da bu noktada 3-6 yaş arası çocuğu olan anneler için Anne Destek Programı devreye giriyor" dedi.

Programın çocuk gelişimi, sağlıklı iletişim gibi birçok konuya destek olacağını ve rehberlik edeceğini belirten Şahin, "Hep birlikte öğrenecek, deneyimlerimizi paylaşacak ve birbirimize destek olacağız. Unutmayalım, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, öğrenmesi desteklenerek yetiştirilen çocuklar mutlu bir toplum demektir. Programa katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Anne Destek Programı için ABB ile iş birliği yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen AÇEV Gönüllü Eğitmeni Sema Mısırdalı ise "Anne Destek Programı kapsamında çocukları gelişimsel açıdan desteklemek üzere anne ve babaları destekleyecek konuları, 15 hafta boyunca her hafta aynı gün ve saatte, 2,5 saat konuşacağımız eğitimler olacak. Mesela sınırlarımızı nasıl koruyacağımıza, çocuklarımıza sorumlulukları nasıl vereceğimize, özellikle çocuk haklarına, anne ve ailevi tutumlara, ebeveyn tutumlarına kadar birçok olumlu davranışları nasıl çoğaltacağız ve ya zorlayıcı davranışlarda nasıl önlemler alacağımızı konuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Eğitim, Güncel, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Anne Destek Programı Başladı - Son Dakika

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