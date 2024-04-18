Ankara'da Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki 50 polise sertifika verildi - Son Dakika
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Ankara'da Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki 50 polise sertifika verildi

Ankara\'da Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği\'ndeki 50 polise sertifika verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'nde 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 50 polise sertifika verdi. Kursiyerlere sertifikaları, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle takdim edildi. Atlı polisler, toplumsal olaylar ve kalabalık etkinliklerde asayişin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

18.04.2024 19:03
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Ankara'daki Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 50 polise sertifika verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'nde 18 Aralık 2023-18 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 farklı ilden 50 kursiyere, temel binicilik eğitimi verildi.

Zorlu 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek ve emniyet mensuplarının da katıldığı törenle sertifikaları verildi.

Atlı polisler, başta toplumsal olaylar olmak üzere kalabalık caddelerde, parklarda, gösteri faaliyetlerinde, mitinglerde ve spor karşılaşmalarında asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki 50 polise sertifika verildi - Son Dakika
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