Ankara\'da Avizeci Yangını: Zarara Yol Açtı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde avizecide çıkan yangın, zarara yol açtı.

Saray Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Aktaş Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katındaki avizecide, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binaya da sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, apartmanda yaşayanların binayı tahliye etmesi için anons yaptı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.