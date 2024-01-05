 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, Bekir Yılmaz Ortaokulu karşısındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalara ayrıldı ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, önce Çubuk Devlet Hastanesine ardından Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara\'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
05.01.2024 - 09:57,
Abone Ol

Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara Bulvarı'nda seyreden Yasin A. (19) yönetimindeki 06 DMC 094 plakalı otomobil, Bekir Yılmaz Ortaokulu karşısındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, parçalara ayrıldı. Sürücü Yasin A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Yasin A, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Ankara, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56
Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'nın Çubuk ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement