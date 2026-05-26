Bayram arifesinde mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram arifesinde mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk

26.05.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı arifesinde Ankara'daki şehitlik ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret edip dua etti. Şehit aileleri ise buruk bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

ANKARA'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ve şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Başkentte bayram arifesinde şehitlikler ve mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Özellikle Cebeci Askeri Şehitliği'nde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımlarını yaptı, dua edip, karanfil bıraktı.

'BENİ DE OĞLUMLA BERABER GÖMDÜLER'

Şehit Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın annesi Nevriz Uysal, "Neler hissedebiliriz ki? Evladını toprağa veriyorsun, kolay mı; çok zor. Gururu büyük ama acısı daha büyük. Evlatları kaldı, gelinim kaldı 35 yaşında. Bayram geliyor, herkes evladıyla toplanacak, benim evladım yok. Ne olursa olsun çok acı. Özel günler gelsin istemiyorum ama geliyor, 4 Mart gelsin istemiyorum çünkü oğlum o gün şehit oldu. Bayramlar, Anneler Günü gelsin istemiyorum ama geliyor. Şehit olduğunda çocuğu 3 aylıktı. Babasına yanıyor, 'Babamı görebilir miyim' diye annesine söylüyormuş ama görmüyor, göremiyor. Bir tanesi yine 8 yaşında ama küçüğü 3 aylıktı babasını hiç göremedi, yaşayamadı. Ben evladımı toprağa verdim, kolay değil. Beni de oğlumla beraber gömdüler. Geliyoruz buralara, ne demişler; 'Kabre gelenin bayramı olmaz.' Bizlerim bayramı hiçbir zaman yok. 6'ncı seneye girdik, hala bekliyorum ama yavrum gelmiyor. Çok zor, o kadar zor ki evladı toprağa verip yaşamak. Sözler boğamıza düğümleniyor" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM GELSİN İSTEMİYORUM'

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir ise oğlunun 10 yıl önce şehit olduğunu söyleyerek, "Diyarbakır Sur şehidi Selçuk Paker, tabuta sığmayanlardan. Biz çocuklarımızla birlikte bayramları 2015 yılında bitirdik, 2016 yılında şehit oldu. Duyguluyuz, hüzünlüyüz ama elimizden gelen bir şey yok. Rabb'im şehadetlerini kabul etsin. Bizler vatan, bayrak, ezan uğruna evlatlarımızı şehit verdik, 'Elhamdülillah' dedik. Onlar ne ilk ne de son şehit olacaklar. Yeter ki ezanlarımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Tabii ki hüzün var; herkes evlatlarına sarılırken biz gelip buz gibi taşlara sarılıyoruz, kolay bir şey değil, zor bir şey. Önceden bayramlarımız çok güzeldi. Bayrama bir hafta kala bizler temizliğimiz, böreğimiz, çöreğimiz, baklavamız, gelen giden olacak diye düşünürdük. Ama tabii şimdi onların hiçbiri kalmadı, hevesimiz kalmadı. Şöyle diyeyim; bayram gelsin istemiyorum; çünkü çok ağır, zor, buruk, bir yanın eksik geçiyor. Ama diğer taraftan da ayeti kerimenin de dediği gibi; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler.' Elhamdülillah, Rabb'im şehadeti nasip etti. Onlara büyük mükafat bizlere de büyük imtihan. Rabb'im yüzümüzün akıyla ömrümüzü tertemiz tamamlayıp onlara kavuşabilmeyi nasip etsin. Bir kızımız var. Oğlum 11 aylık evliydi, eşi 2 aylık hamileydi. Kızımız şu an 9 yaşında. Ona babasını anlatıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Şuraya baktığınız zaman nice şehitler yatıyor. Hiç evlenmemiş damatlık giymemiş, evlenmiş, nikahını yapmış mobilyasını evine koymamış. Eşi hamile çocuğunu görmemiş. Biz bu topraklarda rahat rahat yaşayalım, bu topraklar ve vatan için onlar canlarından geçtiler. Biz onların haklarını ödeyemeyiz. Gazilerimiz var, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram arifesinde mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk - Son Dakika

Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:46:04. #7.12#
SON DAKİKA: Bayram arifesinde mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.