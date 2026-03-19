Ankara'da Bayram Güvenliği İçin 22 Bin Polis Görevde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı boyunca il genelinde 22 bin 58 polis ve 1711 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız ve Valilik personeli ile bayramlaştı. Vali Vasip Şahin, il genelindeki bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaparak, "Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, bayramı acılara gark olmadan, trafikte dikkatlice hareket edelim. Özellikle yol sürüş güvenliğine ve trafik kurallarına uyarak hareket etmelerini ve böylelikle yakınlarına acıları yaşatmadan onlarla mutluluklarını paylaştığı bir bayram geçirmelerini diliyoruz. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın özellikle trafikte kural ve kaidelere, görevli arkadaşlarımızın uyarı ve ikazlarına riayet etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM BOYUNCA 22 BİN 58 POLİS GÖREV YAPACAK'

Vali Şahin, 13-22 Mart tarihleri arasındaki döneme dair tedbirler paketi hazırladıklarını ve tedbirlerin bayram boyu yoğunlaşacağına işaret ederek, "Özellikle bugün ve yarın vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için kabristanlarda ve mezarlıklarda ek tedbirler aldık. Hem trafiğin akışını rahatlatmak, hem de güvenlik ve asayişi sağlamak adına polis bölgesinde emniyetimiz, jandarma bölgesinde Jandarma Komutanlığımız yoğun tedbirler aldı. Ayrıca vatandaşlarımızın memleketlerine, sevdiklerine ulaşabilmeleri için yüksek hızlı tren garında, il otogarında, havaalanı ve yollarında ek tedbirler aldık. Bu anlamda bayram boyunca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 22 bin 58 personel görev yapacak. Bunlar 2 bin 302 ekip, helikopter ve dronlarla havadan ve karadan trafik ve diğer tedbirleri hem denetleyecekler, hem de uygulamaları sağlayacaklar. Jandarma Komutanlığımıza bağlı 1711 personelimiz 406 ekiple birlikte helikopter, dronlar ve görev köpeği yani 'K9' ismini verdiğimiz köpeklerle, asayişimizin ve trafik hizmetlerimizin en kaliteli seviyede verilmesi için yoğunlukla gayret edecekler" diye konuştu.

İSTANBUL YÖNÜNDE TIR'LARA İZİN YOK

Vali Şahin, ayrıca cumartesi günü saat 16.00'dan pazartesi günü saat 01.00'a kadar İstanbul istikametindeki yollarda TIR, çekici gibi trafikte tehlike oluşturabilecek araçların istisnalar dışında seyrine izin verilmeyeceğini belirtti.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:20:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.