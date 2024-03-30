Ankara'da Belediye ve Başkan Mansur Yavaş'a Karşı Pankartlar Asıldı - Son Dakika
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Ankara'da Belediye ve Başkan Mansur Yavaş'a Karşı Pankartlar Asıldı

Ankara\'da Belediye ve Başkan Mansur Yavaş\'a Karşı Pankartlar Asıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.

30.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:41
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, dün geceden bu yana Ankara'nın bazı yerlerine "belediyeyi ve Başkan Mansur Yavaş'ı terör destekçisi olarak gösteren pankartlar asıldığını" belirterek, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, "Ankara seçmeninin aklıyla alay edip bu tip gayriahlaki ve ucuz oyunlarla oy kazanacağını düşünenlere en büyük cevabı yine Ankara seçmeni verecektir" dedi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Başkent'in çeşitli sokaklarına Başkan Mansur Yavaş aleyhine kurgu pankartlar asıldığını" ifade ederek, duruma tepki gösterdi. Gültekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

"Seçimi kaybedeceğini anlayanlar, son günlerde panik halinde kirli ama bilindik oyunlarına yeniden başladı. Dün geceden beri Ankara'nın çeşitli yerlerinde astıkları ve bizleri hain terör örgütü ile yan yana göstermeye çalıştıkları yüzlerce pankart, bu oyunların yeni bir örneği olarak 'kirli siyaset' tarihinde yerini alacaktır. Ankara seçmeninin aklıyla alay edip bu tip gayriahlaki ve ucuz oyunlarla oy kazanacağını düşünenlere en büyük cevabı yine Ankara seçmeni verecektir. Pankartları bastıranlar ve asanlar hakkında derhal Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Kirli siyasetten medet umanlara sesleniyoruz: Bu yetmez. Hazır seçime bir gün kalmışken, bu konuda tecrübeniz de sabitken bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşini kendinize destek için bu akşam TRT'ye çıkarmanızı, mesajını da mitinglerinizde okutmanızı bekliyoruz. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi; şeffaf, adil ve insan odaklı Belediyecilik anlayışıyla Ankaralılara hizmet etmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Belediye ve Başkan Mansur Yavaş'a Karşı Pankartlar Asıldı - Son Dakika

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