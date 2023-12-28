 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altındağ'da kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Altındağ'da kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Karapürçek Mahallesi'nde yaşanan olayda, Satılmış Demir adlı kadın, kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü. Tartışma sırasında Satılmış Demir'i sırt ve baş kısmından vuran kayınpeder, olayın bildirilmesi üzerine gözaltına alındı. Kadının eşi Yusuf Demir'in ise geçen hafta intihar ettiği belirtildi.

Altındağ\'da kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü
28.12.2023 - 16:37,
Abone Ol

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü.

Karapürçek Mahallesi 487. Sokak'ta ikamet eden Satılmış Demir, gelini Derya Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Satılmış Demir, gelini Derya Demir'i tabancayla sırt ve baş kısmından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Satılmış Demir gözaltına alındı.

Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in de geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Derya Demir, Altındağ, Ankara, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ'da kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Altındağ'da kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement