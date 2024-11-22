Ankara'da Çift Cinayet: Eşini ve Sevgilisini Öldüren Servet Bozkurt Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Çift Cinayet: Eşini ve Sevgilisini Öldüren Servet Bozkurt Yakalandı

Ankara\'da Çift Cinayet: Eşini ve Sevgilisini Öldüren Servet Bozkurt Yakalandı

Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt'u ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan Şahin'i öldürdükten sonra İstanbul'da yakalandı. Olay sonrası soruşturma devam ediyor ve cenazeler toprağa verildi.

22.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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ANKARA'da eşi Elif Bozkurt (41) ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49) öldürüp kaçtığı İstanbul'da yakalanan Servet Bozkurt (47), Ankara'ya getirildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, dün sabah eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde Servet Bozkurt'un işlemleri sürüyor.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Hasan Şahin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Elif Bozkurt'un cenazesi ise Ankara'nın Sincan ilçesinde öğle kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Hasan Şahin'in işlettiği tekel bayiinin yanında dükkanı bulunan Cengiz Önal, olayın sabah iş yerini açtığı sırada meydana geldiğini söyleyerek, "Ben dükkanı açıp içeriye girdim. Havalanması için kapıyı açık bıraktım. Bir süre sonra kapatmak için kapıya çıktığımda yerde yatan birisini gördüm. Baktım yaralanmıştı, jandarmaya ve ambulansa haber verdim, götürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Çift Cinayet: Eşini ve Sevgilisini Öldüren Servet Bozkurt Yakalandı - Son Dakika

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