Ankara'da çıkan orman yangınında 13 yayla evi ve bir cami kül oldu - Son Dakika
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Ankara'da çıkan orman yangınında 13 yayla evi ve bir cami kül oldu

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangında Demirler köyü yakınındaki 13 yayla evi ve bir cami kül oldu. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

22.08.2024 16:46  Güncelleme: 16:57
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HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERAMAN: DURSUN ALKAYA

(BOLU) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğleyin başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangında Demirler köyü yakınındaki 13 yayla evi ve bir cami kül oldu. Geriye ağaçların ve eşyanın yanmış görüntülerinin kaldığı bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Demirler köyü sakinleri, "hatıralarının yandığını" dile getirerek, yayla evlerinin yeniden yapılması için yardım istedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine yayılan orman yangını bu sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın sırasında Gerede'nin Demirler ve Kavacık köylerinde yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. Demirler köyüne bağlı yayladaki 13 ev ile bir cami de yangında kül oldu. Bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kadriye Demir: "Evimizi yapıversinler bize, eşyadan öte hatıralarımız vardı"

Yayladaki evi yanan Kadriye Demir, yetkililerin hasar tespiti yaptığını ifade ederek, "Evimizi yapabilirlerse yapıversinler bize. Hatıralarımız kaldı hep burada. Eşyam vardı, eşyadan öte hatıralarımız vardı. Buraya çıkıyorduk, burada duruyorduk 3 ay hayvanlarımızla, geri köye iniyorduk" diye konuştu.

Mustafa Demir: "Yayla evleri yeniden yapılırsa çok seviniriz"

Kadriye Demir'in oğlu Mustafa Demir de "Burada 13 tane ev yandı. Bir de cami vardı, o da yandı. Zaten arkadaşlar da yazıyor, hasar tespit çalışması yapıyorlar. Devletimizin her kademesine, özellikle Bolu Belediyemize teşekkür ederiz. Bütün imkanlarını seferber ettiler. Burada kalan insanlara yardımcı olurlarsa, yayla evlerinin yeniden yapılma şansı olursa seviniriz" dedi.

Yaylada yanan bütün evlerin ahşap olduğunu söyleyen Mustafa Demir, "Kimisi hafta sonu gelip piknik için birkaç gün kalıp gidiyordu, kimisi 3 ay kalıyordu. Evlerin içinde, yaylada kullanılabilecek her türlü eşya içinde vardı" dedi.

Ankara\'da çıkan orman yangınında 13 yayla evi ve bir cami kül oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da çıkan orman yangınında 13 yayla evi ve bir cami kül oldu - Son Dakika

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