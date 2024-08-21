Ankara\'da çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor

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(ANKARA) - Ankara Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Kızılcahamam'daki orman yangınına müdahale edilmesinin ardından Çamlıdere'de başlayan yangını söndürme çalışmalarının 44 araç ve 66 personelle aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yangına 16 araç ve 35 personelle müdahale etti.

Kızılcahamam'daki yangının ardından Çamlıdere Kuşçular- Avdan Mahalleleri arasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan bir yangın daha başladı. Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'deki yangına 44 araç ve 66 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların havadan ve karadan aralıksız sürdüğünü belirtti. Yavaş, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde, 16 araç ve 35 personelle müdahale edilen yangının ardından, Çamlıdere Kuşcular-Avdan Mahalleleri arasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan ot yangınına geçildi. Toplamda 44 araç ve 66 personel, Keresteciler, Batıkent, Etimesgut, Altınpark, Başkent OSB ve ASO OSB'den gelen destekle yangına müdahale ediyoruz. Havadan ve karadan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."