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Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 11 tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da suç örgütlerine operasyon: 11 tutuklama

Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Ankara\'da suç örgütlerine operasyon: 11 tutuklama
23.12.2023 - 13:07,  Güncelleme: 13:10
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ANKARA'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında, Altındağ ilçesi Karapürçek bölgesinde operasyon düzenledi. 4 ayrı 'Yağma' ve 9 ayrı 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarına karışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35,72 gram eroin, 1,15 gram kokain, 9,1 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 uyarıcı hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 8 mermi ele geçirildi. 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda genişletilen operasyonun devamında aynı bölgede belirlenen 12 adrese daha eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli daha yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarında 3 av tüfeği, 5 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., İ.A., Ö.K. ve T.C. tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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