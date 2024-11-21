KAÇTIĞI OTOMOBİL SİNCAN'DA BULUNDU
Ankara'da, eşi Elif Bozkurt (41) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan Şahin'i bıçakla öldürdükten sonra kaçan Servet Bozkurt'un (47) yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Servet Bozkurt'un olayın ardından kaçtığı eşine ait otomobil, Sincan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Öte yandan Bozkurt'un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı öğrenildi.
Umutcan ÖREN/ ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Cinayet Şüphelisinin Kaçtığı Araç Sincan'da Bulundu - Son Dakika
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