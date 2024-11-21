Ankara\'da Cinayet Şüphelisinin Kaçtığı Araç Sincan\'da Bulundu

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KAÇTIĞI OTOMOBİL SİNCAN'DA BULUNDU

Ankara'da, eşi Elif Bozkurt (41) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan Şahin'i bıçakla öldürdükten sonra kaçan Servet Bozkurt'un (47) yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Servet Bozkurt'un olayın ardından kaçtığı eşine ait otomobil, Sincan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Öte yandan Bozkurt'un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı öğrenildi.

Umutcan ÖREN/ ANKARA,