Ankara'da Çocuklar İçin Diş Sağlığı Eğitimi Projesi Başlatıldı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Diş Hekimleri Odası ve Eczacı Odası iş birliğiyle hayata geçirdiği "Diş Sağlığı Eğitimi" projesi, Başkentli çocuklarla buluştu. Proje kapsamında 3-12 yaş arasındaki bin 500 çocuğa, uzman diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı eğitimi verilerek, farkındalık oluşturulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Çocuk Kulübü ve Çocuk Etkinlik Merkezi üyelerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla "Diş Sağlığı Eğitimi" projesini hayata geçirdi. Ankara Diş Hekimleri Odası ve Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle Ankara genelindeki 22 Çocuk Etkinlik Merkezi ve 7 Çocuk Kulübü'nde uygulanacak proje, Ahmetler Çocuk Etkinlik Merkezi'nde başladı. Ankara Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı uzman diş hekimleri, 3 ila 5 yaş arasındaki 50 çocuğa, yaş gruplarına uygun interaktif materyaller ve çizgi filmlerle diş sağlığının önemini anlattı.

"Diş sağlığı farkındalığını artırmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla projeyi başlattık"

Projenin ilk gününde konuşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Araştırmalara göre, 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 74'ünde en az bir diş çürüğüne rastlanmıştır. Başka bir araştırmaya göre de, 0-12 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 50'sinin düzenli olarak diş hekimine gitmediği görülmüştür. Bu noktadan hareketle, çocuklarımızda ağız ve diş sağlığı farkındalığını artırmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla bu projeyi başlattık. Proje kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait çocuk etkinlik merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde, Ankara Diş Hekimleri Odası üyeleri olan diş hekimlerimiz vasıtasıyla eğitimler vermek, farkındalığı yükseltmek ve Ankara Eczacılar Odası tarafından temin edilen diş bakım setlerini hediye etmek istiyoruz. Proje kapsamında yaklaşık bin 500 çocuğumuza bu eğitimleri vereceğiz."

Mustafa Ünsal, projeye katkı sağlayan Ankara Diş Hekimleri Odası ve Ankara Eczacı Odası'na teşekkür ederek, eğitimin iki ay süreceğini belirtti.

"Sadece bireysel ağız sağlığının değil, toplumsal ağız sağlığının ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz"

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Ahu Eser Eset ise toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm diş hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Ancak maalesef hastalar bizlere ağrı şikayetiyle başvurarak çoğu zaman gecikmeye sebep oluyor. Bilinçli toplumlarda, örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde daha az maliyetle ve hem ağız sağlığı hem de sistemik sağlık daha iyi olacak şekilde gelişmeler organize edebilmekteyiz. Biz de bu projeyle çocuklarımıza ilk etapta 3-6 yaşta ağız bakımını öğreterek, bu farkındalıkla yetiştirerek, daha sonra 6-12 yaşta da farkındalığımızı artırarak, eğitimlerimizi vererek daha sağlıklı bir topluma evrilme yönünde bir çalışma hedefliyoruz. Sadece bireysel ağız sağlığının değil toplumsal ağız sağlığının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyoruz" dedi.

"Diş Sağlığı Eğitimi" projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 22 Çocuk Etkinlik Merkezi ve 7 Çocuk Kulübü'nde uygulanacak. Eğitimler, Ankara Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı uzman diş hekimleri tarafından verilecek. Proje kapsamında, 2 ay boyunca 3-12 yaş arasındaki yaklaşık bin 500 çocuğa yaş gruplarına uygun eğitim materyalleri ile interaktif ve uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.