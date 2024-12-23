Ankara'da Damperi Açık Unutulan Kamyon Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Damperi Açık Unutulan Kamyon Üst Geçide Çarptı

Ankara\'da Damperi Açık Unutulan Kamyon Üst Geçide Çarptı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper, yön levhasına çarptıktan sonra üst geçide takıldı. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu.

23.12.2024 23:08  Güncelleme: 23:11
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ANKARA'da kamyon şoförünün açık unuttuğu damper önce yön levhasına ardından üst geçide çarpıp, yola düştü. Yaralının olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki 06 CDS 96 plakalı hafriyat kamyonunun, sürücüsü tarafından açık unutulan 06 FS 9006 plakalı damperi, yolda bulunan yön levhasına ve üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçide takılan damper, kamyondan ve alt aksamından ayrıldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, trafik polisleri ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yerine gelen trafik polislerince yolda geniş güvenlik önlemi alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, ulaşım tek şeritten sağlanırken, Dumlupınar Bulvarı'nda uzun araç kuyruğu oluştu. TIR ve dorsenin vinç yardımıyla olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Şans eseri kazaya karışan başka araç olmazken, üst geçit ve kamyonette hasar oluştu.

Haber-Kamera: Salih HÜDAVERDİ- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Damperi Açık Unutulan Kamyon Üst Geçide Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Damperi Açık Unutulan Kamyon Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
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