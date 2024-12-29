Ankara\'da Dolandırıcılık Çetesine Operasyon: 10 Şüpheli Tutuklandı

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ANKARA'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişilere, 'Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri verilecek' diyerek dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin parayı, 'eldenci' diye tabir edilen kuryelerle teslim aldığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.